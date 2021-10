Radio Tutti - Puntata del 31 luglio 2021

Una stagione ricca di graditissimi ospiti quella di Radio Tutti che si è conclusa a giugno. Nei mesi di luglio e agosto pausa estiva, ma siamo presenti con il "best of" per ricordare alcuni momenti estratti dalle puntate di Radio Tutti.

In questo appuntamento di luglio riascoltiamo una piccola parte delle chiacchierate che i nostri ragazzi hanno fatto con: Sergio Casabianca, Nicola Della Valle, Paolo Macina, Jack The Trick e Sara Bucci che ringraziamo per aver accettato il nostro invito.

Anna, Irol e i ragazzi di Radio Tutti vi aspettano ad agosto e vi augurano un buon proseguimento di estate.

Radio Tutti è un progetto dedicato all' integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.