In questa puntata abbiamo incontrato Barbara Frisoni, felice per la riconferma di Presidente Special Olympics San Marino. I ragazzi le hanno rivolto diverse domande sulla nuova edizione del 2023 e sui prossimi eventi sportivi in programma.

Radio Tutti è un progetto dedicato all'integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.