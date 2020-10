Radiotutti - Puntata del 30 Settembre 2020

Radiotutti - Puntata del 30 Settembre 2020.

E' partita la 5° stagione di RadioTutti. Dopo lo stop di alcuni mesi causa Covid, finalmente si ricomincia. Tanto entusiasmo per questa ripartenza in radio, insieme ad Anna, Irol e Paolino Zanetti alla parte tecnica. In questa puntata Elia, Luigi e Federico hanno raccontato la loro estate e i prossimi impegni sportivi. RadioTutti è un progetto dedicato all'integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino, e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale - e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.



