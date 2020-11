Radiotutti - Puntata del 31 Ottobre 2020

In questa puntata di ottobre a RadioTutti sono arrivati due ospiti molto graditi: Sergio Casabianca è tornato per presentarci il suo ultimo album intitolato "Chi sono io" e Sam Rossini bravissimo pianista che collabora con lui. Un' ora di grande divertimento e buona musica dove i ragazzi hanno fatto tante domande interessanti sia a Sergio che a Sam.





RadioTutti è un progetto dedicato all'integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino, e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale - e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.