RAPUBLIC 20 OTTOBRE Ospite della puntata Bottega Prama

In questa puntata siamo con Sara & Jato di Bottega Prama, una start up legata al movimento hip-hop che produce principalmente indumenti per breakers. Stanno brevettando un prodotto (B-Pro) e hanno lanciato una campagna Crowdfunding su Indiegogo, chiedono a tutta la scena massima condivisione e supporto.



