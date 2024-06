RAPUBLIC 9 GIUGNO 2024 Ospite della puntata Dj Myke

In questa puntata di Rapublic insieme a Iroletti ascolteremo il nuovo singolo di Dj Myke in collaborazione con Danno dei Colle Der Fomento. Un pezzo che nasce in primis da una condivisione artistica e umana. Una collaborazione scaturita da sessioni di studio realizzate in presenza, dove i due artisti hanno riportato la musica su quel livello di divertimento, riflessione, studio, confronto e discussione. Un processo che ha visto Myke mettersi anche dietro alla batteria, dove un giro di basso si incrocia tra un campionamento tagliato e una serie di scratch. Così è nata la spina dorsale di questo pezzo, quando Danno è entrato a gamba tesa con questo concetto del “supermercato delle dittature”.







