Tracklist:



- Ensi & Nerone - King Kong vs Godzilla

- KOTA the Friend X Statik Selektah - 'THANK YOU'

- Ernia - LEWANDOWSKI X

- Tredici Pietro e Lil Busso - Isole Fiji Freestyle



- halfBREED (Logic & C Dot Castro) - That’s What She Said

- Kenzie - Come Sto

- Kenzie - Patto col Diavolo

- Kenzie - Mal di testa

- Kenzie - Leggero ft. Claver Gold

- Conway the Machine & Ransom - Stab Out

- Jack Harlow - It Can't Be

- The Diplomats - Dipset Anthem

- Nerissima serpe - Monte Fuji

- Mecna - Cinque Facce ft. Coez