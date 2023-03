Finesse, Sfera Ebbasta, Guè, Shiva - Gelosa

Quavo - Greatness

Silent Bob - Bussola

Drake & 21 Savage - Spin Bout U

Drimer - Questo Quello

Max Penombra - I Nostri Eroi

Max Penombra - La Faccenda Del Rap



Max Penombra ft. Visioni di Cody - Chiusino

Max Penombra - Cose Su Ra

Kxng Crooker - Y H8

LL Cool J - Feel My Heart Beat ft. 50 Cent

De La Soul - All Good

Kid Yugi - Freestyle Esse Magazine

IAMDDB - Where did the love go