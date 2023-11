RAPUBLIC 19 NOVEMBRE 2023 Ospiti alla serata del CISIM "Rap Sofà"

Continua la rassegna musicale "Rap Sofà", tantissimi ospiti anche in questa puntata tra cui Armani Doc, uscito da qualche giorno con il disco "Gifted". Ovviamente ascolteremo qualche traccia dalla Deluxe Edition di "For All The Dogs" di Drake e dal nuovo disco di Sfera Ebbasta "X2VR".

