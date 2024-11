RAPUBLIC 10 NOVEMBRE Ospiti della puntata Faida Clan

In questa puntata sono venuti a trovarci i Faida Clan, collettivo romagnolo che è già stato ospite da noi lo scorso anno. Apriranno la data a Bologna di Ghostface Killah e Word, Starks e I Am Elle sono venuti a presentare il loro nuovo singolo "Wake Up".







