RAPUBLIC 5 MARZO 2023 Speciale Evento In questa puntata daremo ai nostri ascoltatori qualche anticipazione sull'evento dell'estate "Rapublic_Vol. 3"

Geolier - Come Vuoi

Oddisee - Many Hats

Lovegang126 - Marciapiedi ft. Gemitaiz

Nitro - Control

E-Green - Bellissimo Prod.Sick Bud

Logic - Lightsabers

Rose Villain & Youngmiles - Red Bull 64 Bars

Mambolosco, Nardi, Finesse - Pochi Pochi

Nerone - Mezza Siga

Don Toliver - Let Her Go

Bia - Sixteen

Lil Wayne - Kant Nobody

Kenzie - Questione di tempo ft. Bleach

Ava - Dimmi Che ft. Bresh & Neima Ezza

