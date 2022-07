Iniziamo la settimana con uno "sfogo libero": diteci quella cosa vista nella vostra città o in altre (installazioni, statue, lavori in corso…) che vi ha fatto dire “Ma che cosa c’entra? Che cosa avevano in mente quelli che l’hanno pensata?” (per usare un linguaggio edulcorato) Giacomo Dirani ci segnala queste 5 statue di bufali sistemate davanti alla Chiesa di Sant'Apollinare a Ravenna... Che c'azzeccano?!?