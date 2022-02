Stabiliamo un contatto di lunedì 14 febbraio 2022

Stabiliamo un contatto di lunedì 14 febbraio 2022.

#SONDAGGIONE: diteci una cosa, una sola cosa, che "smonta" le migliori intenzioni "amorose" . In questo caso, direte non per esperienza personale ma in generale... Anche perché poi DOVRETE far ritorno a casa e non vogliamo avervi sulla coscienza



I più letti della settimana: