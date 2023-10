Stabiliamo un contatto di mercoledì 04 ottobre 2023

Stabiliamo un contatto di mercoledì 04 ottobre 2023.

#SONDAGGIONE con hashtag #nonapritequellaportiera... Ovvero... Raccontateci di quella volta in cui, per fare una pulizia più approfondita, avete trovato nella vostra macchina qualcosa di "strano" o di inaspettato... Nel senso, che non pensavate proprio di trovarlo lì.



I più letti della settimana: