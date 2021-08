Stabiliamo un contatto giovedì 19 agosto 2021

Ieri sono entrato in un bar e due anziani stavano disquisendo sul fatto che d'estate dovrebbero fare due viabilità: una per chi è in vacanza e una per chi lavora. Da qui, mi è venuta in mente la domanda del #SONDAGGIONE di oggi: a parte questa proposta da valutare, secondo voi, cosa dovrebbero fare d'estate? In generale ed esclusivamente in questa stagione?



