Stabiliamo Un Contatto Giovedì 28 Novembre 2019

Oggi, negli Stati Uniti, si celebra una delle feste più importanti dell’anno, quella che apre la stagione del Natale! Il giorno del ringraziamento, che in origine era per il raccolto avuto durante l’anno. Quindi sarebbe stato troppo facile chiedervi CHI ringraziereste oggi...#SONDAGGIONE: a COSA dovete dire grazie nella vostra vita? Dalla moka per il caffè allo smartphone, da Wikipedia al bidet?