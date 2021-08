Stabiliamo un contatto lunedì 16 agosto 2021

Qualche anno fa, qualcuno è riuscito a sborsare fino a 650 euro per vedere Chiara Ferragni (l'influencer più famosa al mondo) mentre si truccava.

#SONDAGGIONE: e voi, per chi sareste disposti a pagare? E per vedergli far fare cosa?



