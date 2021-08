Stabiliamo un contatto martedì 17 agosto 2021

Stabiliamo un contatto martedì 17 agosto 2021.

#SONDAGGIONE: un signore coreano lascia immondizia in eredità al figlio che non voleva trovare lavoro. Voi cosa volete lasciare (di simpatico) in eredità?



I più letti della settimana: