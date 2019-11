Stabiliamo Un Contatto Martedì 26 Novembre 2019

Oggi giornata del "politicamente scorretto" (naturalmente per riderci sopra) e quindi #SONDAGGIONE: diteci quella "cosuccia" da poco (di cui siete a conoscenza e che non andrebbe fatta) che vi capita o vi è capitato di fare...Esempio: parcheggiare in un posto riservato, non mettere la freccia, passare avanti in una fila, buttare la gomma da masticare per terra...



