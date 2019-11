Stabiliamo Un Contatto Martedì 29 Ottobre 2019

Vi è mai capitato che Facebook vi riconosca come "uno dei FAN più accaniti di"? Il più delle volte però capita di esserlo di personaggi improbabili. Ecco, oggi vi permettiamo di vuotare il sacco e dirci, senza alcun imbarazzo, che siete FAN di un personaggio "alternativo" e che, per questo, molti dei vostri amici, parenti o conoscenti vi prendono in giro! #SONDAGGIONE.