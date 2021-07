#SONDAGGIONE di oggi. Avete vinto un buono per mangiare nello stesso ristorante per tutta la vita, 1 volta a settimana e valido per 2 persone: quale scegliereste? Una pizzeria? Il ristorante cinese o messicano?

Insomma, per tutta la vita dovrete mangiare quel cibo lì una volta a settimana e non da soli, ma in compagnia di...?