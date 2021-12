Stabiliamo Un Contatto Mercoledì 22 dicembre 2021

Stabiliamo Un Contatto Mercoledì 22 dicembre 2021.

#SONDAGGIONE (finto) moralista, completate la frase: "Ci sono due tipi di persone al mondo: quelli che...e quelli che..." Per esempio, esistono quelli che mi trovano divertentissimo e quelli che, invece, non hanno per niente il senso dell’umorismo



I più letti della settimana: