Stabiliamo Un Contatto Mercoledì 27 Novembre 2019.

Settimane di colloqui a scuola per insegnanti e genitori... Da qui il #sondaggione a tema: in quale materia eravate più bravi a scuola? Materie umanistiche, scientifiche o altre? E soprattutto crescendo, l'eccellere proprio in quella materia è servita a qualcosa nella vostra vita o no?



