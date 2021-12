Stabiliamo Un Contatto Venerdì 3 dicembre 2021

Stabiliamo Un Contatto Venerdì 3 dicembre 2021.

#SONDAGGIONE è "REMEMBER"... Torniamo ai tempi della scuola ma non per parlare di matematica, italiano, storia o geografia...Ma di lingue straniere! Diteci una parola o una frase (in lingua straniera,naturalmente) che vi è rimasta impressa in modo indelebile nella memoria: per il significato, per un aneddoto, per una circostanza... Raccontatecelo!



I più letti della settimana: