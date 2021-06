Non sempre è facile sapere come rimediare ad un nostro errore senza peggiorare il danno arrecato in precedenza. A "Trucchi di Felicità" insieme alla Dott.ssa Maurizia Mancini vediamo come il sapere chiedere scusa di una mancanza o di un errore possa essere un tassello molto importante al raggiungimento della riscoperta della nostra felicità.