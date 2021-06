FELICITÀ Collaborazione Capire perché e come cercare la collaborazione con chi ci sta intorno

Collaborazione.

A Trucchi di Felicità con la Dott.ssa Maurizia Mancini cerchiamo di comprendere la collaborazione e i perché a volte non riusciamo ad instaurarla con chi ci è accanto per lavoro, ma non solo. Collaborare rende più felici e quindi diventa un ottimo mezzo per fare riaffiorare quella felicità che dentro di noi non avvertiamo più.





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: