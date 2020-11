Il nostro viaggio alla ricerca della felicità guidati da Maurizia Mancini ci porta a comprendere come separare l'autostima dall'autoproduttività. Collegate fra loro, spesso una ricarica dell'altra, ma da tenere rigorosamente disgiunte e sotto controllo. La bassa autostima è un male che colpisce più o meno tutti e Maurzia come sempre ci lascia con un trucco per combattere e rialzare il personale indice di gradimento.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});