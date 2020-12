Se è vero che tutti siamo, o tendiamo a diventare "abitudinari" dobbiamo imparare a conoscere e distinguere le buone dalle cattive. In questo appuntamento di "Trucchi di Felicità" con Maurizia Mancini parliamo di abitudini, di come liberarci da quelle cattive per sostituirle con quelle che ci sembrano migliori o più buone.