FELICITÀ Festeggia sempre anche le piccole cose Scoprire le piccole gioie della vita non arriva necessariamente dopo vicende dolorose

Festeggia sempre anche le piccole cose.

Maurizia Mancini spiega che per notare le gioie della vita non ci si arriva passando solo per vicende dolorose, ma attraverso gratifiche che ci possiamo concedere anche dopo piccole cose. Imparare a gioire dei nostri successi fa si che nella mente non restino solo le delusioni.





(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});







I più letti della settimana: