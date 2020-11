I litigi terreno di incontro

Spesso ci capita di avere opinioni e punti di vista diversi con chi ci sta accanto, e ci portano a litigare. La responsabilità del litigio non è mai nostra ma sempre dell'altro o delle circostanze, questa mancanza di obbiettività è nella maggior parte dei casi motivo di allontanamento tra le parti. Insieme a Maurizia Mancini proviamo a svelare un trucco per trasformare i litigi in terreno di dialogo per avvicinarsi alla persona e trasformare la tensione in momento di incontro.