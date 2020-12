FELICITÀ Il Natale è luce festeggiamo La festa del Natale in origine era un momento dedicato alla luce

Il Natale è luce festeggiamo.

Anche Trucchi di Felicità si veste a festa per l'arrivo del Natale. Insieme a Maurizia Mancini siamo tornati alle origini di questa festa. un tempo con il Natale si festeggiava la luce, ed è anche il motivo per il quale in questo periodo dell'anno tutto intorno a noi è illuminato come mai nel resto dell'anno.

Festeggiare la luce con la luce Maurizia ci dice come fare per trasformare la sera della vigilia con trucco dei suoi....di felicità





