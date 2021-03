FELICITÀ Imaparare ad essere felici Attraverso accorgimenti e piccole correzioni è possibile imparare a renderci migliori e felici

Imaparare ad essere felici.

In questa puntata di Trucchi di Felicità la Dott.ssa Maurizia Mancini ci insegna come diventare bravi nel fare emergere la naturale felicità che è in ognuno di noi. Attravesrso piccoli accorgimenti e facendo esercizio ogni giorno, possiamo fare un passo verso la nostra felicità

