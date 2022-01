FELICITÀ La carta di oggi: Freddolo Le cose che rimandiamo perché ci fanno paura, impariamo a gestirle

La carta di oggi: Freddolo.

Ci sono azioni, progetti, gesti che dobbiamo portare a termine ma non troviamo il coraggio per tanti motivi. Freddolo la carta pescata tra le Carte dei 144 stimoli delle Dott.ssa Maurizia Mancini ci da degli "imput" su come possiamo elaborarli e vincere le nostre paure. A trucchi di Felicità.

