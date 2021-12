Porsi dei limiti a volte serve per tenere i piedi per terra, ma questi non devono diventare invalicabili. Quante siamo partiti verso un progetto, un traguardo o una meta sentendoci non all'altezza della situazione, con la dott.ssa Mancini a "Trucchi di Felicità" abbiamo pescato la carta "Tuttossibile" che ci fa riflettere su quanto si sia fuori strada pensarla in quel modo.