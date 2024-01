FELICITÀ La Leadership del Cuore Come prendere in mano le redini della nostra vita e condurla verso la felicità

La Leadership del Cuore.

Con la Dottoressa Maurizia Mancini scopriamo cosa è la Leadership del Cuore, come sfruttarla per arrivare ad avere in mano le redini della nostra esistenza, capendo ciò che vogliamo da chi ci sta intorno.

I più letti della settimana: