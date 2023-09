FELICITÀ Le Domande Scomode Non è mai semplice mantenere un certo aplomb davanti a certe domande che ci mettono in difficoltà

Le Domande Scomode.

Spesso ci rivolgono domande che ci mettono in imbarazzo e ci irritano molto, le famose domande scomode. Ad imbarazzarci però sono le risposte che svelano i nostri piani, o mettano a nudo nostre debolezze che teniamo ben nascoste. In questo appuntamento di "Trucchi di Felicità" con la Dott.ssa Maurizia Mancini, scopriamo come rispondere mantenendo un certo distacco e facendo capire all'interlocutore che ciò che ci sta chiedendo non è gradito.

