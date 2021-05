FELICITÀ Le Piccole Cose Spesso non le vediamo nemmeno, ma se ci soffermiamo ad osservarle sono fonte di benessere interiore

Le Piccole Cose.

Questa settimana a "Trucchi di Felicità" con la Dott.ssa Maurizia Mancini ci soffermiamo sulle piccole cose che ci circondano. Troppo spesso non le vediamo o vogliamo ignorare la loro esistenza, ma sono importantissime per la riscoperta della nostra felicità...soffermarsi su di esse si rivela un mezzo indispensabile per il nostro equilibrio.

