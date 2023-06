Sbagliare è umano e come sostengono gli imprenditori è proprio dai nostri errori che possiamo imparare e più rapidamente. Con la Dott.ssa Maurizia Mancini, in questa puntata di "Trucchi di Felicità", cerchiamo di capire perché gli errori tendiamo a definirli fallimenti e, in che modo questo tipo di atteggiamento ci condiziona negli avvenimenti futuri.