FELICITÀ Perdono Da sempre viviamo il perdonare una conseguenza del chiederlo, ma la vera felicità sta nel donarlo senza alcuna richiesta

Perdono.

A Trucchi di Felicità si parla di perdono, che non vuole dire cancellare quanto è successo, ma semplicemente avere la gioia di chiudere una situazione che porta malessere e scontento tra le due parti in causa. Talvolta arrivando a perdersi di vista perché, complice l'orgoglio, non si fa un passo verso l'altro. Bene chi perdona è sicuramente più felice di chi il perdono lo riceve.

A guidarci come sempre la Dott.ssa Maurizia Mancini.





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: