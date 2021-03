FELICITA' Ridere rende felici anche a lungo termine L'ironia usata come strumento di unione e mai di derisione verso gli altri

Ridere rende felici anche a lungo termine.

L'appuntamento con la Dott.ssa Maurizia Mancini di oggi tocca un capitolo molto importante e al tempo stesso molto pericoloso: "l'ironia". A Trucchi di Felicità scopriremo i vantaggi per la coppia e per la nostra felicità, del sapere dosare e usare in maniera intelligente l'ironia, insomma "ridere con e non di"

