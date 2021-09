A Serravalle il Comitato Uno di Noi chiude la campagna con una serata sulle ragioni del NO al referendum

Siamo giunti oramai alle battute finali di questa fondamentale campagna referendaria: domenica 26 settembre è alle porte. Il Comitato Uno di Noi è lieto di invitare la cittadinanza, venerdì 24 settembre, alle ore 21 presso la Sala Polivalente di Serravalle - Auditorium Little Tony, per chiudere insieme la campagna referendaria e ribadire le ragioni per andare a votare e VOTARE NO al Referendum. Durata la serata avremo il piacere di ascoltare testimonianze provenienti da Malta, dal Texas e dal Belgio. Saremo inoltre onorati della presenza del dr. Domenico Samorani, Dirigente Medico 1° livello presso Ausl Rimini, e dell’avv. Jorge Carreras Guixé, proveniente da Andorra. Ciascun ospite porterà il proprio prezioso contributo per rilanciare la cultura della vita di cui San Marino, insieme ad altri Paesi tra cui appunto Malta, Andorra e il Texas, è stato e vuole continuare ad essere un convinto sostenitore e che è alla base di una società sana, prospera ed inclusiva, dove ognuno si senta UNO DI NOI, amato e tutelato per quello che è perché è un essere prezioso ed unico. Invitiamo la cittadinanza ad essere presente numerosa e ringraziamo in anticipo ciascuno per la presenza. Ricordiamo nuovamente che ogni voto è importante, a maggior ragione perché non c’è più il quorum. E dunque invitiamo tutti coloro che sono convinti che il quesito referendario non vada accolto ad andare a votare. E a VOTARE NO affinché le nostre donne e i nostri bambini non vengano lasciati soli davanti al dramma dell’aborto. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che ci hanno sostenuto in questa campagna referendaria.

Cs Comitato Uno di Noi

