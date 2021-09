AC San Marino - Montefeltro: "Fermo SI alla difesa della vita dal suo concepimento, NO all'aborto"

Il consiglio di Azione Cattolica della diocesi San Marino - Montefeltro condivide ed esprime il suo fermo SI alla difesa della vita dal suo concepimento fino al suo termine naturale e conferma il suo NO all’aborto. In questo periodo di campagna referendaria esprimiamo la nostra ferma convinzione nelle parole di Papa Francesco: “la difesa della vita ha il suo fulcro nell’accoglienza di chi è stato generato ed è ancora custodito nel grembo materno, avvolto nel seno della madre come in un amoroso abbraccio che li unisce”. Siamo grati al lavoro che attualmente sta svolgendo il comitato “Uno di Noi” il quale invita tutti a votare NO al quesito referendario di domenica 26 settembre prossimo. Invitiamo tutti i soci di Azione Cattolica a seguire i comunicati ufficiali, la rassegna stampa e le notizie sui social che quotidianamente vengono espressi, come occasione di approfondimento e conoscenza di un tema così importante.

c.s. Consiglio diocesano di Azione Cattolica