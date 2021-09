Associazione Accoglienza della Vita: "Diamo valore alla vita, fin dal concepimento"

Diamo valore alla vita, sempre, fin dal concepimento, solo così potremmo sperare in un mondo più giusto che rifugga la logica dello scarto e che contempli l’accoglienza libera da ogni forma di egoismo e di ideologia. L’aborto è la forma di violenza più drammatica che si possa perpetrare nei confronti di un essere indifeso e di una donna lasciata sola a vivere un’ esperienza così lacerante. Votare No domenica 26 settembre significherà continuare ad adoperarsi fattivamente per la difesa dei diritti delle donne, dei bambini, di ognuno di noi!

c.s. Associazione “Accoglienza della Vita”

