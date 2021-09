Chiusura campagna referendaria: serata di Rete alla sala polivalente di Murata

A conclusione della campagna Referendaria, il Movimento RETE invita tutti i cittadini all’ultima serata pubblica in programma per giovedì 23 settembre alle ore 21:00, presso la sala Polivalente di Murata. Durante la serata interverranno esponenti di RETE e ospiti speciali come l’Avv. Lara Conti, da sempre impegnata nei Diritti Civili, la Dott.ssa Francesca Nicolini, rappresentante di Unione Donne Sammarinesi oltre che stimato medico conosciuta in Repubblica e la Dott.ssa Maria Pandolfi, ostetrica e sociologa che racconterà la sua esperienza lavorativa presso i consultori italiani a contatto con donne anche sammarinesi, che hanno interrotto volontariamente la gravidanza. Discuteremo inoltre dell’applicazione della “Legge italiana 194/1978” di cui il quesito referendario ricalca i termini e a cui mira ad allinearsi. Testimonianze e approfondimenti utili a comprendere motivazioni e stati d’animo delle donne e delle coppie che intraprendono tale percorso. Cercheremo di evidenziare quanto una normativa specifica e tutelante possa aiutare chi si trova in difficoltà a prendere una scelta consapevole, qualsiasi essa sia. La cittadinanza è invitata a partecipare attivamente al confronto e alla serata.

