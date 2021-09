Comitato Uno di Noi: "Incontro Pubblico per far fiorire ogni Vita"

Il Comitato Uno di Noi, in collaborazione con l’Associazione Papa Giovanni xxiii, è lieto di invitare tutta la cittadinanza lunedì 20 settembre p.v. alle ore 21 presso il Teatro del Centro Sociale di Fiorentino, dove si terrà un incontro all’insegna di testimonianze reali e tangibili da parte di chi da anni è impegnato in prima linea nella tutela delle donne, della maternità e dell’accoglienza della vita nascente. Con la presenza di donne che hanno sperimentato l’aborto. Sarà l’occasione per capire che l’aborto non è mai la soluzione e che l’impegno per la vita chiama in causa tutti, dai singoli, alla famiglia, alla società. Solo non lasciando le donne in solitudine si può dare loro la vera libertà di scegliere … per la vita! Durante la serata saranno inoltre presentati i dati ufficiali Istat sull’IVG effettuata da donne sammarinesi e residenti in 15 anni (dal 2005 al 2019) e si dibatterà sul quesito referendario, sui suoi contenuti e sulle sue finalità.

c.s. Comitato Uno di Noi

