Comunicato Stampa congiunto esponenti del NO al referendum sull’introduzione dell’aborto a San Marino

Con profondo rammarico ci duole denunciare che in alcuni spazi preposti all’affissione dei manifesti referendari sono stati rimossi o irrimediabilmente danneggiati tutti quelli contenenti il messaggio di voto contrario. Questo grave fatto, che per legge costituisce reato, dimostra scarsa inclinazione ad un approccio di dialettica democratica. Auspichiamo che si possa proseguire il percorso volto alla celebrazione del prossimo referendum in maniera civile e democratica, come si addice ad un popolo che si è sempre dimostrato capace di sostenere un dibattito maturo e responsabile.

c.s.

Comitato contrario Uno di Noi

PDCS

Centro Sociale S. Andrea

Associazione Accoglienza della Vita