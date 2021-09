Mis invita a votare Si al referendum

Movimento Ideali Socialisti invita la cittadinanza a VOTARE SI per il referendum sull’abrogazione del reato di aborto e per fornire alla donna tutto l’aiuto necessario in un momento drammatico e doloroso come quello che può innescare il percorso di interruzione di gravidanza. VOTA SI per lasciare la responsabilità di decisione alle Donne che vengono a trovarsi in questa dolorosa condizione. VOTA SI per dare assistenza alle Donne che altrimenti verserebbero in stato di abbandono e solitudine, colpevolizzate e criminalizzate dal proprio Stato, anziché aiutate e supportate, il chè potrebbe scongiurare anche scelte avventate e precipitose, proprio perché dettate dalla solitudine e dallo sconforto. VOTA SI per sconfiggere l’ipocrisia di uno Stato che chiude gli occhi di fronte alle proprie cittadine che riccorrono alla pratica abortiva all’estero senza poi perseguire il fatto che comunque costituisce ancora reato! VOTA SI per aiutare il nostro Stato ad essere più moderno, in linea con i tempi e a sconfiggere il conservatorismo più becero a cui taluni vorrebbero relegarci. VOTA SI per riuscire dove la politica ha clamorosamente fallito. Le persone libere possono indicarti la strada, le persone schiave la impongono.

