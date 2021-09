Noi ci Siamo: precisazioni sulla partecipazione al referendum

Vorremmo lanciare un messaggio a tutte le persone che ci seguono. L'associazione Noi ci siamo San Marino partecipa al referendum del 26 settembre, appoggiando il comitato promotore, ma questo non significa che si stia prendendo uno schieramento politico o religioso, ci teniamo a ricordare che noi ci siamo è una onlus apartitica e apolitica. In questi giorni, a livello televisivo e di comunicati stampa inerenti il referendum, vengono illustrate sempre più le opinioni di una o dell'altra fazione politica. Ricordiamoci che per un referendum non è importante lo schieramento politico o religioso che ognuno di noi può avere, ma l'attenzione è da porre sul singolo cittadino, sulle donne che sono chiamate in prima linea, non rischiamo di farci catturare dal pensiero altrui. Tutte le battaglie sono state sempre combattute dai singoli cittadini e non dal gruppo politico in sé. La presenza dell'associazione ai dibattiti organizzati, è mossa dalla volontà di raggiungere i giovani, e spronarli ad un dialogo costruttivo in merito ad un argomento molto delicato, senza influenza alcuna da parte di alcun organismo, a prescindere da quale ruolo egli ricopra nella società o nel mondo del lavoro. Inoltre lanciamo un invito a tutte le famiglie: aprite un dialogo costruttivo con i vostri figli, il più possibile chiaro e diretto per evitare che si producano maggiori problemi e parlate con loro. il dialogo in famiglia è fondamentale ed è giusto che ogni componente abbia una voce sua.

