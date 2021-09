Noi ci siamo San Marino: Votare ‘sì’ significa renderci liberi di scegliere

Noi ci siamo San Marino: Votare ‘sì’ significa renderci liberi di scegliere.

Noi ci siamo San Marino è sempre in prima linea per i giovani e i loro diritti. Accogliamo le loro richieste d'aiuto, ascoltiamo le problematiche e combattiamo per dare voce a coloro che rappresenteranno il nostro futuro. Crediamo fermamente che, le nostre giovani donne siano prima di tutto persone, e che come tali, insieme alle loro famiglie, abbiano diritto di poter scegliere. La libertà è un diritto inviolabile, che non andrebbe mai consegnato nelle mani di nessun altro, se non di noi stessi. Votare ‘sì’ significa renderci persone con dei diritti, renderci liberi di scegliere.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: