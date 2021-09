PDCS -Perchè Votare No al referendum

VOTA NO Perché il diritto alla vita è connaturato alla persona umana, come affermato nella Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili. Un diritto che "appartiene" a ciascuno di noi dal momento in cui abbiamo iniziato ad esistere nel grembo di nostra madre. VOTA NO Perché una gravidanza, per quanto problematica, porta in sé la generazione di una nuova vita umana e coinvolge necessariamente una madre ed un padre. Non può essere la donna a decidere “in solitudine”, della vita del figlio nascituro. VOTA NO Perché non ci sono motivazioni così forti da legittimare la negazione del diritto alla vita, neanche quando siano presenti anomalie o malformazioni del bambino. Riconoscere che la vita ha valore solo se ha una certa "qualità" potrà solo alimentare la “cultura dello scarto”, rendendo la società sempre più egoista. VOTA NO Perché una vita viene generata e cresce in una relazione che chiede a tutta la comunità la disponibilità all’accoglienza e ad un coinvolgimento solidale. Tutto il nostro sistema di protezione sociale crollerebbe senza il rispetto di queste condizioni! IL PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE ESPRIME CON CONVINZIONE IL PROPRIO "NO" AL QUESITO REFERENDARIO E TI INVITA A FARE ALTRETTANTO. Nessuno dovrebbe arrivare a pensare che la nascita di un bambino sia un ostacolo alla realizzazione di sé e all'espressione della propria libertà. Al contrario, l’accoglienza di ogni bambino concepito è sempre una risorsa di bene, per il bambino stesso, per la madre e il padre che l’hanno generato e per l’intera realtà sociale in cui è inserito.

L’Ufficio Stampa del PDCS